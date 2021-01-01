Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 17. fragman izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 17. fragman izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

01.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:05
Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 17. fragman izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle!

Arıza yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza'nın söylediği sözlerinin herkesi şoke ettiği tanıtımda Halide'nin üzgün hali dikkat çekiyor. Melek'in telefondaki kayıtları Haşmet'e verdiği sırada akıllara "Büyük sır ortaya çıkacak mı?" sorusu geliyor. Numan'ın saldırısı gerilimi giderek yükseltirken, Halide'nin vurulması korku dolu anlara sahne oluyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI BÖLÜM 2

Arıza yeni bölüm izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm tek parça izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ARIZA

SHOW TV'DE CANLI YAYINLANAN ARIZA SON BÖLÜM TAMAMI İZLE!

Arıza 16. bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Show TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-16-izle/92241

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay
  • Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan
  • Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan
  • Olgun Toker : Burak Ersoylu
  • Levent Can : Fuat Ersoylu
  • Murat Daltaban : Muzaffer Cura
  • Dilara Aksüyek : Füsun Keskin
  • Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu
  • Hazal Benli : Derya Tekinoğlu
  • Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu
  • Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu
  • Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş
  • Yağız Can Konyalı : Mert Altay
  • Yeşim Gül : Rukiye Altay
  • Cankat Aydos : Ferit
  • Burak Demir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Çocuk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 17. fragman izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 19:09:50. #1.15#
title