Arıza yeni bölüm ne zaman? Arıza 17. fragman izleme linki! Ocak 2021 Arıza son bölüm izle! Arıza son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle!

Arıza yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 3. bölüm tek parça izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza'nın söylediği sözlerinin herkesi şoke ettiği tanıtımda Halide'nin üzgün hali dikkat çekiyor. Melek'in telefondaki kayıtları Haşmet'e verdiği sırada akıllara "Büyük sır ortaya çıkacak mı?" sorusu geliyor. Numan'ın saldırısı gerilimi giderek yükseltirken, Halide'nin vurulması korku dolu anlara sahne oluyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI BÖLÜM 2

ARIZA

SHOW TV'DE CANLI YAYINLANAN ARIZA SON BÖLÜM TAMAMI İZLE!

Arıza 16. bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Show TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-16-izle/92241

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?