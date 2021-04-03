Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza ne zaman final yapacak?

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Arıza dizisi bu akşam 29. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 28.Bölümde; Ali Rıza(Tolga Sarıtaş) yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i(Cem Kurtoğlu) karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet(Ahmet Mümtaz Taylan), Murat'a(Cavit Çetin Güner) maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye(Yeşim Gül) ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar(Nursel Köse), Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın(Olgun Toker) gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

ARIZA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.