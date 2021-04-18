Arıza neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Arıza bugün yok mu, neden final yaptı? Arıza final bölümü ne zaman yayınlandı?
Pazar günleri Show TV'de yayınlanan Arıza dizisi 18 Nisan Pazar günü yayın akışında yer almadı. Bunun ardından Arıza final mi yaptı, bitti mi, neden bitti? sorularının cevapları merak edildi. Peki, Arıza neden yok, Arıza bugün yok mu, bitti mi, yeni bölümleri olmayacak mı? Arıza ne zaman, saat kaçta? Arıza neden final yaptı?
Arıza bitti mi, final mi oldu? Arıza neden yok? Arıza neden final yaptı? Arıza final bölümü yayınlandı mı? Arıza ne zaman final oldu? Deraylar haberimizde.
ARIZA FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?
Arıza dizisi geçtiğimiz hafta Pazar günü final bölümü ile ekranlardaydı. Bundan dolayı bugün Arıza olmayacak. Final bölümünü Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz. Vatandaşlar Arıza dizisinin neden final yaptığını merak ediyor. Arıza dizisinin neden final yaptığı bilinmiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ARIZA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Arıza Final Bölümüyle Pazar 20:00'de Show TV'de!
Arıza 30.Bölümde; Ali Rıza(Tolga Sarıtaş) bunca zamanıdır dost bildiği Muzaffer(Murat Daltaban) ile karşı karşıya gelmiştir. Burak(Olgun Toker) ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bubaskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko(Kemal Burak Alper) da ağır yaralanmıştır.
Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.
Haşmet(Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken Halide(Ayça Ayşin Turan) başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. ÜstelikHalide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.