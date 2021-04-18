Arıza neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Arıza bugün yok mu, neden final yaptı? Arıza final bölümü ne zaman yayınlandı?

Pazar günleri Show TV'de yayınlanan Arıza dizisi 18 Nisan Pazar günü yayın akışında yer almadı. Bunun ardından Arıza final mi yaptı, bitti mi, neden bitti? sorularının cevapları merak edildi. Peki, Arıza neden yok, Arıza bugün yok mu, bitti mi, yeni bölümleri olmayacak mı? Arıza ne zaman, saat kaçta? Arıza neden final yaptı?