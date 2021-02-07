Arıza: Murat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Murat karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Murat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Murat karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner kimdir?

Cavit Çetin Güner'in de kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Murat Ersoylu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Murat Ersoylu karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MURAT ERSOYLU GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Murat Ersoylu karakterini "Cavit Çetin Güner" canlandırıyor. Cavit Çetin Güner dizideki karakterinin adı "Murat Ersoylu"dur.

ARIZA: MURAT ERSOYLU KARAKTERİ

Murat Ersoylu, Fuat'ın ilk erkek çocuğudur. Kardeşi Burak'ın aksine, annesinin halinden çocuk aklıyla kendisini suçlar. Annesini sever ama bundan da suçluluk duyar. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra, babasının yıllardır planını kurduğu katliamı, zorla onlara işletmesi ile, Murat'ın içindeki yara derinleşir.Murat, Burak'ın nasıl bu kadar yüzsüz ve hissiz olduğunu ve yaşanan bunca olaydan sonra nasıl hala Halide'nin peşinde olduğunu anlayamamaktadır.Ancak Halide'nin katliamı öğrenmesi, Burak'ın yeniden masum kanı dökmesi ve Ali Rıza'nın acısı, Murat'ın vicdanı uyandıracak, alkolle boğulamayacak kadar sesini açacaktır. Murat henüz vicdanının sesini dinleyecek kadar güçlü değildir henüz, bunu zamanla öğrenmesi gerekecektir…

CAVİT ÇETİN GÜNER KİMDİR?

Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçen Cavit Çetin Güner; Hayat Bilgisi, Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer aldı.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Yasak Elma/ 2019

Mehmetçik Kut'ül Amare/ 2018

Diriliş Ertuğrul/ 2014

Muhteşem Yüzyıl/ 2013

Ustura Kemal/ 2012

Leyla İle Mecnun/ 2011

Annem/ 2007

Yalancı Yarim/ 2006

Hayat Bilgisi/ 2003

FİLMLER

Bordo Bereliler 2: Afrin/ 2018

Bir İhtimal Daha Var/ 2006