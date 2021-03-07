Arıza Mert ölüyor mu? Arıza dizisinde Mert ölecek mi? Arıza Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu?

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulduğu sahne kafaları karıştırmıştır. Arıza Mert karakteri diziden ayrılacak mı diye araştırılmaktadır. Peki, Arıza Mert ölüyor mu? Arıza dizisinde Mert ölecek mi? Arıza Mert ölüyor mu? Arıza dizisinde Mert ölecek mi? Arıza Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu? Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında, nereli, me

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulduğu sahne kafaları karıştırmıştır. Arıza Mert karakteri diziden ayrılacak mı diye araştırılmaktadır. Peki, Arıza Mert ölüyor mu? Arıza dizisinde Mert ölecek mi? Arıza dizisinde Mert karakteri ölüyor mu? Arıza dizisinde Mert ölecek mi? Arıza Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu? Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yağız Can Konyalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ARIZA MERT ÖLÜYOR MU?

Arıza dizisinde Mert karakteri ölecek mi? Sorusu vurulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Dizide vurulan Mert karakteri ölecek mi henüz belli değil. Arıza dizisinde Mert karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

ARIZA YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı (d. 20 Eylül 1991, İstanbul), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu.[1] Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Fox'ta ekrana yayımlanan ve başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Fox'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİ

İlk Aşk

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kor

Adı Mutluluk

Takım: Mahalle Aşkına

Ateş

Bizim Hikaye

Aşk Ağlatır

Arıza

ÖDÜLLER

Altın Portakal Behlül Dal Jüri Özel Ödülü