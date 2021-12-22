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Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı Sivas'ta elektrik arızası ihbarı üzerine gittikleri köyde araçları kara saplanan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

SİVAS (İHA) - Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta elektrik arızası ihbarı üzerine gittikleri köyde araçları kara saplanan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatları da zarar gördü. Sivas'ın Suşehri ilçesinin Kale köyüne onarıma giden elektrik dağıtım şirketi çalışanları, araçları kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanların yardımına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri koştu. Araç iş makinelerinin yardımı ile saplandığı yerden kurtarıldı.

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

Arıza ihbarına giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

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