Arıza için gittiler, kuş yuvasıyla karşılaştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arıza için gittiler, kuş yuvasıyla karşılaştılar

Bursa'da yanmayan aydınlatma direğine müdahale eden ekipler, lambanın içine yuva yapan kuşu görünce şaşkına döndü.

Arıza için gittiler, kuş yuvasıyla karşılaştılar
01.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:01

Bursa'da yanmayan aydınlatma direğine müdahale eden ekipler, lambanın içine yuva yapan kuşu görünce şaşkına döndü. Ekipler, 5 yumurta bulunan yuvayı bozmamak için aydınlatma direğine yeni bir lamba taktı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'ya elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Yıldırım ilçesinde bir sokak lambasının yanmadığı ihbarını aldı. Kısa sürede vatandaşın mağduriyetini gidermek için harekete geçen ekipler, aydınlatma direğine çıktıklarında, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını gördü. Şaşkına dönen ekipler, yuvanın içerisinde bulunan 5 yumurtaya da zarar vermemek için direğe yeni bir lamba taktı. Ekiplerin bu hassasiyeti takdir topladı.

Sokak lambasına yeni lamba takıldığı için ekiplere teşekkür eden mahalle sakinlerinden Ömer Günay, "Sokak lambası yanmadığı için UEDAŞ ekiplerini arayarak ihbarda bulunduk. İhbar üzerine gelen ekipler, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını ve yuvanın içerisinde yumurtalar bulunduğunu söyledi. Aydınlatma direğine yeni bir lamba takılacağını bildirip gittiler. Ben şaşırdım, arkadaşlar ekip arabasıyla ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar geri gelerek direğe yeni bir lamba taktılar. Böylece kuş yuvasının bozulmamasına mani oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet verdiler, yumurtaları görerek yuvayı bozmadan yeni bir lamba takmaları bütün vatandaşları mutlu etti" diye konuştu.

(Fatih Çapkın/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Adem Büyük Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Genç Bakan Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Arıza için gittiler, kuş yuvasıyla karşılaştılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:02:07. #1.15#
title