Arıza: Halide kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Halide karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde olduğu Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Halide Gürkan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Halide Gürkan karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: HALİDE GÜRKAN GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Halide Gürkan karakterini "Ayça Ayşin Turan" canlandırıyor. Ayça Ayşin Turan dizideki karakterinin adı "Halide Gürkan"dur.

ARIZA: HALİDE GÜRKAN KARAKTERİ

İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtında oturan Haşmet Gürkan'ın kızı Halide, Van'da doktor olarak çalışmakta, sade bir hayat sürmektedir. Mizaç olarak sakin ve merhametli olsa da cesaretlidir. Halide'nin hayatı üniversitesinin 1. sınıfı bitirdiği gün, annesi ve iki abisi ile kutlamadan dönerken, ciplerinin tarandığı gün kararmıştır. Katliamdan bir tek Halide sağ çıkabilmiştir. Haşmet'in arabada bulunmaması tamamen tesadüftür. Halide neden kendisinin sağ kaldığını, daha doğrusu sağ bırakıldığını yıllardır merak etmektedir.Katliam sırasında yüzü maskeli saldırgan, Halide'yi vurmadığı gibi, boynundan annesinin hediyesi sonsuzluk sembolü şeklindeki kolyesini çekerek almıştır. Halide, babasının 61. yaş günü için İstanbul'a yeniden geldiğinde, tüm sır perdeleri aralanmaya başlayacaktır… Halide, kendisine olan takıntısını fark ettiği Burak Ersoylu'dan kaçmak için Ali Rıza'nın taksisini çevirir. Yolunu kesen Burak Ersoylu'nun elinden onu Ali Rıza kurtaracak, bu Ali Rıza'nın A.Rıza olma yolculuğunu başlatırken, Halide ise ona aşık olacak, ve hayatının hiç bilmediği karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkacaktır…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuze'yi canlandırdı.

OYNADIĞI DİZİLER

Arıza/ 2020

Zemheri/ 2020

Hakan: Muhafız/ 2018 – 2019

Meryem/ 2017 – 2018

Altınsoylar/ 2016

Karagül/ 2014 – 2015

Dinle Sevgili/ 2013

OYNADIĞI FİLMLER

Sevimli Tehlikeli/ 2015