Arıza: Füsun kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Füsun karakterini canlandıran Dilara Aksüyek kimdir?

Dilara Aksüyek'in de kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Füsun Keskin kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Füsun Keskin karakterini canlandıran Dilara Aksüyek kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: FÜSUN KESKİN GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Füsun Keskin karakterini "Dilara Aksüyek" canlandırıyor. Dilara Aksüyekdizideki karakterinin adı "Füsun Keskin"dır.

ARIZA: FÜSUN KESKİN KARAKTERİ

Füsun, Ali Rıza'nın mahallesinde yaşayan, 25 yaşlarında, bir avukattır. Uzun zamandır Ali Rıza'ya hayrandır ve onunla evlilik hayalleri kurmaktadır. Bunu başta Ali Rıza'nın ablası Emine olmak üzere, mahallede fark etmeyen yoktur. Ali Rıza ise, pek oralı görünmemekte, Füsun'un imalarını anlamamazlıktan gelmektedir. Ali Rıza'nın başına gelen talihsiz olayla birlite, Füsun davayı üstlenir ve varını yoğunu bu davayı kazanmaya adar. Sevdiği adamın kalbinde açılan yarayı adaletle sağaltacak, o kalbe girmek için bu yolu kullanacaktır. Ancak, Burak Ersoylu'nun serbest kalmasıyla birlikte, Füsun'un Ali Rıza'ya dair umutları da suya düşmektedir. Bir yandan Halide ve Ali Rıza'nın yakınlaşmalarını kaygıyla izlemektedir. Füsun, tüm hırsıyla Ali Rıza'yı Halide'ye ve Halide'nin dünyasına kaptırmamak için elinden geleni yaparken, Burak'ın ağabeyi Murat Ersoylu ile yolları kesişecek, Ali Rıza için çıktığı bu yolda, bambaşka bir dünyanın kapısından girecek, ve hem planları hem de kendisi değişecektir.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

24 Temmuz 1987 doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır. Son olarak, İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat vermiştir.

DİZİLER

Arıza/ 2020

İstanbullu Gelin/ 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem/ 2015

Adı Mutluluk/ 2015

Kadim Dostum/ 2014

Merhamet/ 2013

Evlerden Biri/ 2012

FİLMLER

Mahrumlar/ 2016