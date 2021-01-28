Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?

Her Pazar, saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?

19. bölümü ile ekranlara gelen Arıza dizisi yeni oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer diziye sürpriz isim dahil oldu. Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?

ARIZA DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde rol aldığı Arıza dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Başarılı oyuncu #RüzgârAksoy da sevilen dizinin ana kadrosuna dahil oldu.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy,1 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Rüzgar Aksoy, 1 Ocak 1981'de İstanbul'da doğdu. 2008-2010 yılları arasında Adanalı adlı dizide oynadı. 2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı. 14 Ocak 2020 tarihinden beri "Ramo" adlı dizide "Halef" karakterini oynamaktadır.

RÜZGAR AKSOY DİZİLERİ

Adanalı, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova, Ramo

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir