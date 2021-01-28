Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?
Her Pazar, saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?
19. bölümü ile ekranlara gelen Arıza dizisi yeni oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer diziye sürpriz isim dahil oldu. Arıza dizisine yeni oyuncu! Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rüzgar Aksoy hangi dizilerde oynadı?
ARIZA DİZİSİNE YENİ OYUNCU
Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde rol aldığı Arıza dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Başarılı oyuncu #RüzgârAksoy da sevilen dizinin ana kadrosuna dahil oldu.
RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
Rüzgar Aksoy,1 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Rüzgar Aksoy, 1 Ocak 1981'de İstanbul'da doğdu. 2008-2010 yılları arasında Adanalı adlı dizide oynadı. 2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı. 14 Ocak 2020 tarihinden beri "Ramo" adlı dizide "Halef" karakterini oynamaktadır.
RÜZGAR AKSOY DİZİLERİ
Adanalı, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova, Ramo
ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI
Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay
Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan
Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan
Olgun Toker : Burak Ersoylu
Levent Can : Fuat Ersoylu
Murat Daltaban : Muzaffer Cura
Dilara Aksüyek : Füsun Keskin
Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu
Hazal Benli : Derya Tekinoğlu
Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu
Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu
Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş
Yağız Can Konyalı : Mert Altay
Yeşim Gül : Rukiye Altay
Cankat Aydos : Ferit
Burak Demir