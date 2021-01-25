Arıza dizisine katılan Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, gerçek adı ne?
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Arıza dizisine katılan Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, gerçek adı ne?

25.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:06
Arıza dizisine katılan Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, gerçek adı ne?

Show Tv'nin sevilen dizisi Arıza dizisine bomba transer yapıldı! Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Olgun Toker, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisine sürpriz isim dahil edildi. Peki, Arıza dizisine katılan Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, gerçek adı ne?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Olgun Toker, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show Tv'nin aksiyon dolu dizisi Arıza'ya sürpriz bir isim dahil edildi. Nursel Köse diziye dahil edildi. Arıza dizi tüm aksiyonu ile devam ediyor. Diziye yeni isimler dahil edilerek heyecan sürüyor. Son olarak diziye Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret karakteri ile akıllara kazınan Nursel Köse dahil edildi.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumludur. Almanya'da Mimarlık okuyan Nursel Köse orada tiyatroya dair pek çok işe imza attı. Nursel Köse Almanya'da kadınlardan oluşan DieBodenkosmetikerinnen (Yer Kozmetikçileri) adında bir kabare kurdu. Festivallerinden ödüllü oyuncularından olan Nursel Köse pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Yer Aldığı Diziler;

SOKO Köln

Sessiz gece

Köprü

Kavak Yelleri

Kartallar Yüksek Uçar

Die Familienanwältin

Kalpsiz Adam

Tatort

Großstadtrevier

Mordkommission Istanbul

Kış Masalı

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Al Yazmalım

Kötü Yol

München 7

Paramparça

Avlu

Güvrcin

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