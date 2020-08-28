Arıza dizisi 2. fragmanı yayınlandı! Arıza ne zaman başlıyor? Arıza dizisi oyuncuları kimler?
O3 Medya yapımı merakla beklenen dizi Arıza ne zaman yayınlanacak? Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizi
28.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:37
Show Tv ekranlarında Eylül ayında yayınlanması beklenen dizi Arıza, geniş oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Peki, Arıza dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Tolga Sarıtaş,
Ayça Ayşin Turan,
Ahmet Mümtaz Taylan,
Olgun Toker,
Levent Can,
Cavit Çetin Güner,
Murat Daltaban,
Dilara Aksüyek,
Uygar Özçelik,
Pınar Çağlar Gençtürk,
Ali Rıza Kubilay,
Yağızcan Konyalı
Yeşim Salkım,
Yeşim Gül
ARIZA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcı şirket veya Show TV tarafından Arıza'nın ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayından başlayacağı bilgisi paylaşıldı.