Arıza dizisi 2. fragmanı yayınlandı! Arıza ne zaman başlıyor? Arıza dizisi oyuncuları kimler? O3 Medya yapımı merakla beklenen dizi Arıza ne zaman yayınlanacak? Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza dizi

Show Tv ekranlarında Eylül ayında yayınlanması beklenen dizi Arıza, geniş oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Peki, Arıza dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş,

Ayça Ayşin Turan,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Olgun Toker,

Levent Can,

Cavit Çetin Güner,

Murat Daltaban,

Dilara Aksüyek,

Uygar Özçelik,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Ali Rıza Kubilay,

Yağızcan Konyalı

Yeşim Salkım,

Yeşim Gül

ARIZA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcı şirket veya Show TV tarafından Arıza'nın ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayından başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

ARIZA DİZİSİ 2. TANITIM FİLMİ

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