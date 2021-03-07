Arıza canlı izle! Show TV Arıza 25. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza Full HD canlı izle!
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Arıza canlı izle! Show TV Arıza 25. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza Full HD canlı izle!

07.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:37
Arıza canlı izle! Show TV Arıza 25. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza Full HD canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de başlıyor. Arıza canlı izle! Arıza son bölüm canlı izleme linki! Arıza Show TV 25. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza Full HD canlı izle!

Arıza dizisi bu akşam 25. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

ARIZA CANLI İZLE SHOW!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 24. Bölümünde; İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar.Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir. Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE!

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARIZA CANLI İZLE!

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