Arıza 28. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 28. bölüm izle
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Arıza 28. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 28. bölüm izle

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Arıza 28. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 28. bölüm izle

Arıza 27. bölüm izle! Arıza dizisinin 27. bölümü ardından Arıza 28. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Arıza 28. bölüm fragmanı izle! Arıza son bölüm özeti! Arıza yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Arıza yeni bölüm fragmanı izle! Arıza 27. bölüm izle

Arıza 27. bölüm full izle! Arıza 27. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Arıza 27. bölüm seyret! Arıza 27. bölüm tek parça izle! Arıza 27. bölüm tamamı izle! Arıza 28. son bölüm fragmanı izle.

ARIZA 27. bölüm FULL İZLE!

Arıza dizisi SHOW TV ekranlarında 27. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Arıza 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arıza 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARIZA 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARIZA 27. BÖLÜMDE NE OLDU?

Arzıa dizisinin 27. bölümünde Ali Rıza, Halide, Rukiye Hanım ve tüm dostlarının bir masada buluştuğu sahnede Hasan ve Ferit saz eşliğinde "Odam Kireçtir Benim" türküsünü seslendirdi.

ARIZA 27. BÖLÜM İZLE

Arıza 27. bölüm izlemek için tıklayınız!

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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