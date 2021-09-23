Aristo diyeti, kişilerin bir bakıma ruhlarını temizledikleri ve aç kalmadan önerilen bir diyet programıdır. Üç hafta boyunca neredeyse tamamen çiğ sebze, meyve tüketerek hormonları düzenleyen kozaterapi ile epifiz bezinitemizleyerek aç kalmadan, mutsuz olmadan hızlı ve kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu anlatmaktadır. Peki, Aristo Diyeti nedir? Aristo Diyeti yemek listesinde neler olmalı? Aristo Diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

ARİSTO DİYETİ NEDİR?

Aristo Diyeti doğru bir şekilde uygulandığı zaman kişilerde kilo verme çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Bu diyet programında kişilerin duygu durumlarını kontrol altında bulundurması önemlidir. Duygu durumundaki değişiklikler kişilerin kilo vermesinin durmasına sebep olabilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

3 hafta boyunca neredeyse tamamen çiğ sebze, meyve tüketerek hormonları düzenleyen kozaterapi ile epifiz bezinitemizleyerek aç kalmadan, mutsuz olmadan hızlı ve kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu anlatılmaktadır.

ARİSTO DİYETİ YEMEK LİSTESİNDE NELER OLMALI?

Aristo diyetinde öncelikli olarak gluten ve hayvansal gıdaların 10 günlük bir sürede tüketimi durduruluyor. Böylece vücut temizlenmeye başlıyor. Kişiler bu 10 günlük süreden sonra isterlerse haftada bir ya da iki kere bu yiyeceklerden tüketebilir. Bu aşamadan sonra kişilerin bağırsakları çok daha iyi bir şekilde çalışacak ve besin emilimlerini doğru bir şekilde yapacaktır.

ARİSTO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Diyet programını yüzde 80 çiğ sebze ve meyve tüketimini artırarak oluşturuyoruz.Üç hafta boyunca; yumurta, yağı azaltılmış süt, yoğurt, peynir, beyaz et gibi proteinler ve çiğ yeşil sebze, şekeri düşük meyve (çilek, yeşil elma, ananas) tüketirken, tam buğday ekmeği dahil olmak üzere, ekmek, makarna, pilav tüketmiyoruz. Kısacası gluten yasak.Haftada 2 gün mutlaka sebze ve meyve detoksu ile bağırsakları düzenleniyoruz.Bu program ile haftada 1 beden küçülmek mümkün. Hormonların düzenlenmesini sağlayan; deniz yosunu, kara lahana, şalgam yaprağı, kereviz, çin lahanası, vişne, muz gibi özel besinler kullanıyoruz. Kızılcık, anason, sarı kantaron, papatya gibi bitki çaylarına da yer veriyoruz.

Şekersiz meyveleri 4-5 porsiyon tüketin

Ateşsaçan, diyeti şöyle özetliyor: Sabah uyanınca bir bardak oda ısısındaki suya yarım tatlı kaşığı bal ve 7-8 damla limon katıp için. Kahvaltınızıekmeksiz çok az bir miktarda peynir, domates, salatalık, yeşillik koyup yanına iki adet haşlanmış yumurta bırakarak açık bir yeşil çay ile kahvaltı yapabilirsiniz. Öğle öğününde proteinlerden oluşan et, balık ve tavuk tercih edilebilir. Akşam öğünü, öğle yemeği gibi yine istedikleri kadar protein, salata ve mevsim sebzesi buharda haşlanmış olabilir. Vücudun karbonhidrat ihtiyacı olacağından mevsimine göre, şekersiz meyveleri şeftali, yeşil elma ve nektarini çok olgunlaşmadan günde 4-5 porsiyon yiyebiirsiniz. Mesela sabah kahvaltısından sonra 10:30 gibi bir adet şeftali ve nektarin tüketebilirsiniz.

Günde 2.5 litre su

Sabah uyanınca bir bardak oda ısısındaki suya yarım tatlı kaşığı bal ve 7-8 damla limon katıp için.Her gün 2,5 litre sıcak su tüketin.

Bu suyu tüketme şekli: Yaseminli yeşil çay - üç adet form plus çay - günde 1 kez, 4-5 fincan boş sıcak su içilecek. (Limon dilimi, çubuk tarçın, 2-3 karanfil atılıp içilebilir) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ARİSTO DİYETİ NELER YEMEMELİYİZ!

-Patates

-Bezelye

-Mısır

-Havuç

-Kiraz

-Karpuz

-Portakal

-Şekerli meyveler

-Şekerli meyve suyu

-Nescafe

-Pirinç

-Makarna

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