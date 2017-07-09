Arista Data Center Network Pazarına Neler Sunuyor?

Arista Satış Müdürü Zafer Polat, data center network pazarında Arista'nın öne çıktığı başlıkları Wise TV'ye açıkladı.



2004 yılında kurulan ve dünyanın çeşitli ülkelerine data center network ürünleri üreten Arista'nın, özellikle cloud networkleri için uygun ürünler ürettiğine değinen Zafer Polat, ürünlerin yeni nesil data center'lar için hem yazılım hem de donanım açısından özelleştirildiğini, ürünlerin temel özelliğinin ise programlanabilirliği olduğunu dile getirerek pazardaki temel hedeflerinin büyük cloud titanlarının uyguladığı temel pratikleri Türkiye'deki kuruluşlara da sunmak, böylece aynı pratikler eşliğinde operasyonel kolaylıklar ve esnek çözümler oluşturabilmek olduğunu söyledi.