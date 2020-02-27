: Arınç, Davutoğlu ve Babacan hakkında konuşulması durumunda mahrem konuların ortaya çıkacağını belirtti

27.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:51

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurmasıyla ilgili soru sorulan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Davutoğlu ve Babacan hakkında konuşmanın eskideki mahrem kalmış konuların ortaya dökülme ihtimalinden bahsetti.

TV5'te yayınlanan Ankara Bürosu programına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, gündemdeki konularla ilgili konuştu.

"MAHREM KONULAR KONUŞULABİLİR"

Arınç'a Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurmayı planlayan Ali Babacan'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri soruldu. AK Parti'nin tecrübeli ismi şunları söyledi "Şahıslarla ilgili eleştiriye girmemek lazım. Trollerin, troliçelerin ağzı ile hain denecek kadar bu insanlara hakaret edilmesi çok yanlış olur. Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa onlar da meşru müdafaa haklarını kullanırlar. Mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur. Davutoğlu ve Babacan'ın şahsına bir şey söylemek bize yakışmaz. Cama taş atınca karşılığı olur."

NE OLMUŞTU?

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurdu. Ali Babacan ise Abdullah Gül'ün hamiliğinde parti hazırlıklarını sürdürüyor. İki isim de yaptıkları açıklamalarda AK Parti'nin son günlerdeki politikalarını eleştirdi. Bununla birlikte Ali Babacan'ın partisini kurmasının ardından AK Partili vekillerin Babacan'ın partisine geçeceği konuşuluyor.

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