Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
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Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu

Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Demirören Haber Ajansı / Kasım NARCI - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kovanları temizlemeye çalışırken arıların saldırısı sonucu dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam Ali Yapıcı (51), kayboldu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kovanları temizlemeye çalışırken arıların saldırısı sonucu dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam Ali Yapıcı (51), kayboldu. Mahalleden 6 kişi, akıntıya karşı kol kola girip suda yaptığı aramada Yapıcı'nın cansız bedenini buldu.

Kırıkhan ilçesinde Karamankaşı Camii'nin 30 yıllık imamı Ali Yapıcı, öğle saatlerinde sulama kanalının kenarındaki arı kovanlarını temizlemeye gitti. Yapıcı, kovanlarda temizlik yaparken arıların saldırısına uğradı. Bu sırada dengesini kaybeden ali Yapıcı, kanala düşüp, akıntıya kapılarak kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki mahalleli Yapıcı'yı kurtarmak için sulama kanalına girdi. İçerisinde göğüs hizasında su bulunan kanalda akıntıya kapılmamak için kol kola tutunarak ilerleyen 6 kişiden İsmail Kılınç'ın ayağı, Yapıcı'nın cesediyle temas etti. Yapıcı, bölgeye ulaşan AFAD ekipleri ve mahalleli tarafından sudan çıkarıldı.Olayı haber alıp gelen yakınları, Ali Yapıcı'nın cenazesinin başına toplanarak gözyaşı döktü. Evli olan Yapıcı'nın 4 çocuğundan Mehmet Yapıcı (27), "Bırakın, babamı göreceğim" diyerek ağladı.

Ali Yapıcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu
Arıların saldırısında kanala düşen imamın cesedini, kol kola girip arayan mahalleli buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kasım NARCI

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