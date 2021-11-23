Arılar neden kirli yerden bal yapmaz? Okuyunca hayran kalacaksınız

Doğada mucize olarak adlandırılan birçok hayvan var. İnsanlara hem ibret vermeleri hem de sofraları zenginleştirmeleri nedeniyle ilgi gören hayvanlardan biri de arılar. Öyle ki arılar olmadan yaşamın devam etmeyeceği bile konuşuluyor. İşte bu arılarla ilgili öyle bir bilgi var ki, duyanlar çok şaşırıyor.

KİRLİ YERDE BAL YAPMAZLAR

Arıların, Allah'tan aldığı emirle kirli yerlere konmadığı ve sofralara helal bal getirmek için çalıştığı belirtilir. Bu nedenledir ki bu sayede arıların mikroba, pisliğe ve bakterili yerlere konmadığı anlatılır.

GIDA ÜRETEN TEK BÖCEK

Arılar, insanların yiyebilecekleri bir gıda üreten tek böcek türü olması nedeniyle de el üstünde tutulur. Ortalama bir arı hayatı boyunca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretir. Yarım kilo bal için bir grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekir. Bu da arıları daha değerli hale getirir.

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