Arılar apartman duvarına yuva yaptı
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Arılar apartman duvarına yuva yaptı

Arılar apartman duvarına yuva yaptı Arnavutköy'de bir binanın duvarına yuva yapan arılar vatandaşları tedirgin etti.

02.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:45

Arılar apartman duvarına yuva yaptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın duvarına yuva yapan arılar vatandaşları tedirgin etti. Zaman zaman yuvaya giriş çıkışlarında binadaki dairelerin balkon ve camlarından içeri giren arılar, gönüllü bir itfaiyeci tarafından bulundukları yerden alındı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl sokakta bulunan bir binanın dış cephesine yuva yapan arılar, vatandaşları tedirgin etti. Zaman zaman saldırganlaşan arılar nedeniyle evlerinin camını açmaya korkan bina sakinleri, durumu yetkililere bildirerek kovanın alınmasını istedi. Ekipler olay yerine gelmeden mahallede yaşayan bir itfaiyeci olaya müdahale etti. Özel kıyafet giyerek arı kovanını alan itfaiyeci bina sakinlerine derin bir nefes aldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Arılar apartman duvarına yuva yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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