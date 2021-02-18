Arife Polat Düzgün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Arife Polat Düzgün'ün hayatı ve biyografisi!
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Arife Polat Düzgün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Arife Polat Düzgün'ün hayatı ve biyografisi!

18.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:48
Arife Polat Düzgün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Arife Polat Düzgün'ün hayatı ve biyografisi!

Biyografisi merak edilen isimler arasında Arife Polat Düzgün gelmektedir. Arife Polat Düzgün kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Arife Polat Düzgün'ün hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün 27. dönem AK Parti Ankara Milletvekili'dir. Prof. Dr. Arife Polat Düzgün'ün hayatına ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

PROF. DR. ARİFE POLAT DÜZGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili'dir. Ayrıca Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu sözcüsü ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu üyesidir.

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün doğum tarihi : 9 Aralık 1969

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün kaç yaşında : 51 yaşında

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün mesleği ne : Profesör Doktor, Milletvekili

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün nereli : Ankara doğumlu

9 Aralık 1969'da Ankara doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Güllü'dür. Tıp Doktoru ve Genel Cerrahi Profesörüdür. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Aydınlıkevler Lisesi'nden mezun oldu.1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1997 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. Aynı hastanede Başasistan olarak göreve başladı. 2009 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör oldu. Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. Genel Cerrahi alanında yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Ağustos 2015 yılından itibaren Amasya Üniversitesi Şerefeddin Sabuncuoğlu Hastanesi'nde Öğretim Üyesi,Genel Cerrahi Eğitim ve İdari sorumlusu olarak hizmet vermektedir. Prof. Dr. Arife Polat Düzgün evli ve 2 çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili'dir.

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