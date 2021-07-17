Arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ring seferi
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Arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ring seferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bu bayram da mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bu bayram da mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Arife günü ve bayramın 1. günü gerçekleştirilecek olan ücretsiz ring seferlerinin merkezde 2 ayrı güzergahta gerçekleştirileceği, ilçelerde ise ilçe merkezlerinden kabristanlara vatandaşların ücretsiz taşınacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl bayram arifesinde ve bayramın 1. günü düzenlediği ücretsiz ring seferleri bu yıl da yapılacak. Ücretsiz ring seferi il merkezinde 2 ayrı güzergah halinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz ring seferlerinden vatandaşlar, arife günü ve bayramın birinci gününde yararlanabilecekler. Manisa merkezin yanı sıra 15 ilçede Büyükşehir Belediyesinin tahsis edeceği otobüslerle arife günü ve bayramın 1. günü kabristanlara gidecek vatandaşlar ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaret edebilecekler. Konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da arife günü ve bayramın 1. günü ücretsiz ring hizmetimizi devam ettireceğiz. Hemşehrilerimiz, servis güzergah detaylarına internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler" dedi. - MANİSA

Arife günü ve bayramda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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