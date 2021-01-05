Arif Verimli kimdir? Müge Anlı'da yer alan psikolog Arif Verimli kaç yaşında, nereli? Arif Verimli'nin eşi kimdir?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı, ekranda yer alan hocalarla da beğeni topluyor. Psikolog olan Arif Verimli, yaptığı açıklamalarla hem merak topluyor hem de çok seviliyor. Peki, Arif Verimli kimdir? Müge Anlı'da yer alan psikiyatrist Arif Verimli kaç yaşında, nereli? Arif Verimli'nin eşi kimdir?

Yıllardır Müge Anlı'nın programında yorumculuk yapan 66 yaşındaki psikiyatrist Arif Verimli, yaptığı açıklamalarla gündeme gelem isimlerden olmaya devam ediyor. Psikiyatri alanında destek sağlayan başarılı isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Arif Verimli kimdir?

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli, 1 Haziran 1954 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Antalya'da bitirdikten sonra Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu ve 1977 senesinde buradan mezun oldu.

Buradaki eğitiminin hemen ardından psikiyatri asistanı olarak Psikiyatri dalında yüksek lisans yaptı ve 1982 senesinde Psikiyatrist oldu. 1983 senesinde, askerlik vazifesinden sonra, zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başasistan olarak atanan Verimli, 1994 senesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine getirildi. 2003 senesine kadar bu görevi sürdürdü.

Başhekimlik yaptığı dönemde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezi şuan hala hizmet etmektedir. 2004 senesinde emekli olan Verimli, 2005 senesinde Profesör unvanı aldı. 2005 - 11 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptıktan sonra halen muayenehanesinde serbest doktorluğa devam etmektedir.

Arif Verimli, şu sıralar Müge Anlı'nın ATV'de sunduğu "Tatlı-Sert" isimli programda danışman psikiyatr olarak görev alırken, Rahmi Özkan ise danışman avukat olarak görev yapmaktadır.