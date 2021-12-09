Arif Şentürk kimdir? Arif Şentürk kaç yaşında, nereli?

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı. pEKİ, Arif Şentürk kimdir?

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1941

80yaşında)

Nereli:, Kumanova, Makedonya

Arif Şentürk (1941; Kumanova, Makedonya), Arnavut ve Boşnak kökenli Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusu. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet