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Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 gün süren kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyere sertifikaları verildi. Mart-Nisan aylarında arıcılık kursunun yeniden açılacağını belirten Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, "Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. Mart-Nisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Gölbaşı, Tarım, Yerel, Haberler

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