Arıcılar yeterince bal üretememe endişesi taşıyor
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yağış düşüklüğünden dolayı ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruduğunu belirten arıcılar yeterince bay üretememe endişesi taşıyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yağış düşüklüğünden dolayı ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruduğunu belirten arıcılar yeterince bay üretememe endişesi taşıyor.
Kulp ilçesindeki arıcılardan Savcı Taş, bitkilerin bu yıl erken kuruduğunu belirtti.
Taş, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgemizin de yeterince yağış almaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçekler erken kurudu. Çiçeklerden verim alamayan arılarımızın yeterince bal üretemeyeceği endişesiyle karşı karşıyayız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş