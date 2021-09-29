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Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi

Yahyalı Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ulupınar Mahallesinde gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği Kursu'nda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ulupınar Mahallesinde gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği Kursu'nda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yahyalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen 'Arı Yetiştiriciliği Kursu' sona ererken, kursta başarı gösteren 50 kursiyer için Ulupınar İlkokulu'nda sertifika töreni düzenlendi. Tören sonunda kursta başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak, Yahyalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Murat Akkaya'nın katılımları ile takdim edildi. - KAYSERİ

Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi

Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi

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Haber: Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi - Haberler
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