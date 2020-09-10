Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasına ne yapılır? Arı sokmasının faydaları nelerdir? Arı sokması belirtileri Arı sokması bazen tehlike oluşturacak olsa bile çoğu zaman vücudumuz için faydalı bir durumdur. Arı sokmasına müdahale önemlidir. Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasının faydaları nelerdir? Arı sokması belirtileri nelerdir?

Rengarenk çiçeklerin boy gösterdiği ilk bahar ve yaz ayları, arıların ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu dönemlerde bazı kişiler tedirgin olabilir. Bu bakımdan pek çok insanın en çok araştırdığı konuların başında arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasının faydaları nelerdir? Arı sokması belirtileri gibi sorular aranıyor. Bu soruların cevapları haberimizin içerisinde yer alıyor.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arıların bal yapmak için doğaya yayıldığı yaz ayları insanlar için risk taşıyan dönemlere dönüşebilmektedir. Çünkü arılar çeşitli sebeplerle insanlara iğnelerini batırabilirler. Arı sokması ile ilgili olan en önemli husus, arının iğnesinin vücut içerisinde uzun süre kalmamasıdır. Vücuda girmiş olan arı iğnesinin olduğu noktada fazla kalması halinde kişi için ciddi bir risk oluşturabilir. Bunun nedeni arının iğnesinde ki zehrin arı sokmasına maruz kalan kişinin vücuduna sebebiyet verebilmesidir.

Arı sokması için evde en hızlı ulaşılabilecek yöntemler arasında şunlar yer alır:

Bir sarımsağı ortadan ikiye bölün ve arının soktuğu bölgeye 10 dakika boyunca masaj yaparak sürün. Sarımsağın antiseptik özelliği, zehrin kana karışmadan kendini vücuttan atmaya başlamasını sağlar.

yaparak sürün. Sarımsağın antiseptik özelliği, zehrin kana karışmadan kendini vücuttan atmaya başlamasını sağlar. Bir demet taze maydanozu iyice dövün. (Taze olması daha fazla fayda sağlayacaktır.) Dövülmüş maydanozu arının soktuğu bölgeye sararak acıyı ve etkisini hafifletmesini sağlayabilirsiniz.

Karbonatın iltihap kurutucu etkisi vardır. Bu sayede hem acıyı hem de oluşabilecek komplikasyonları engelleyebilirsiniz. Su ve karbonatı karıştırıp macun şeklinde arının soktuğu bölgeye sürün.

Soğuk yoğurt arı sokmasına iyi gelen en etkili yöntemlerden biridir. Yoğurdu sürmeden önce arının soktuğu yere 4 damla limon sıkın ve üzerine yoğurt sürün.

ARI SOKMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arı sokmasının söz konusu olduğu noktada şişlik kaşıntı, kızarıklık ve buna eşlik eden az da olsa ağrı belirtileri görülür. Çok nadiren de olsa bazı kişilerde kusma, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arı sokmasının olduğu kişi için son derece tehlikeli bir durum olabileceğinin göstergesi olabilir. Böyle bir durumda kişinin hemen bir doktora görünmesi gerekir.

Arı alerjisi belirtileri arasında küçük kaşıntılar en çok dikkat çekendir. Bu belirti genellikle 24 saat içinde kaybolur.

Bazen 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar söz konusu olabilir. Bu belirtiler 2 ile 7 gün arasında kaybolur.

Arı alerjisinin ağır belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilir.

Arı alerjisi belirtileri hemen kendini gösterebildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkması söz konusu olabilir.

ARI SOKMASINA NE YAPILIR?

Arı sokmasına karşı yapılması gerekenler arasında ilk olarak iğnenin bulunduğu yerden çıkarılması yer alır. Bu müdahale sonrası, arı zehrinin vücuda yayılması önlenecektir.

Eğer arı iğnesi derindeyse cımbız veya benzeri bir bir şey kullanarak iğne çıkartılmalıdır. Arı sokulan yerin zaman kaybedilmeden sabunla yıkanması gerekir. Sonrasında ise buz uygulaması yapılmalı.

ARI SOKMASI SONRASI OLUŞAN ŞİŞLİĞE NE İYİ GELİR?

Yaşanan arı sokması durumundan sonra bölgede şişlik görülür. Oluşan şişliğin azalmasına yardımcı olacak en önemli yöntem ise sokulan yerin yukarı doğru kaldırılmasıdır. Bu sayede oluşabilecek şişlik önemli ölçüde azalacaktır.

ARI SOKMASI DURUMUNDA NE ZAMAN DOKTORA DANIŞILMALI?

Arı iğnesinin vücutta fazla kalması veya çıkarılmaması sonucu bulantı, nefes darlığı veya halsizlikbelirtileri görülebilir. Böyle bir durumda arı sokması yaşayan kişi, hastaneye gitmelidir. Aksi takdirde kişi için ciddi sorunlar söz konusu olabilir. Bundan dolayı yaşanan arı sokması sonrası, kişinin sağlığı iyi gözlemlenmelidir. Yaklaşık 2 hafta boyunca da bu gözlem takip edilmelidir.

ARI SOKMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Arı sokması için evde yapılması gereken ilk önlemler arasında iğnenin çıkarılması ve çıkarıldığı yerin temizlenmesi yer alır. Bu durumdan sonra kişide reaksiyonlar görüldüyse doktora danışılmalıdır.

Doktor kontrolünde kişi, alerji ilacı, ağrı kesici kullanabilir.

Güçsüzlük, halsizlik, nefes darlığı veya bulantı durumunda ciddi bir alerjik reaksiyon görülüyorsa hastaneye danışılmalıdır. Bu durumda damardan iğne yapılması da gerekebilir. Kişinin bünyesinin alerjik olup olmaması veya gösterdiği reaksiyonun şiddeti de bu durumu etkilemektedir. Erken müdahale kişi için çok önemlidir.