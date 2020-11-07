Arhavi'de Nero Hayvan Bakımevi hizmete açıldı
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Arhavi'de Nero Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

07.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:36
Arhavi'de Nero Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

Arhavi Belediyesi tarafından yaptırılan Nero Hayvan Bakımevi hizmete girdi.

Arhavi Belediyesi tarafından yaptırılan Nero Hayvan Bakımevi hizmete girdi.

İlçedeki Yemişlik Mahallesi'nde 1 dönüm üzerinde inşa edilen hayvan bakımevinde yaklaşık 200 sokak hayvanın barınma ve bakım ihtiyacı karşılanacak.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kısa sürede belediye imkanlarıyla yaptırılarak hizmete açılan hayvan bakımevine, temmuz ayında İstanbul'da öldürülen "Nero" adlı kurt köpeğinin ismini verdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaşamın bir parçası olduğunu vurgulayan Kurdoğlu, hayvan bakımevinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ve İstanbul'da öldürülen "Nero" isimli köpeğin sahipleri Deniz ve Can Özula ile hayvan severler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tamer Arslan

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