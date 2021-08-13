Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti
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Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Arhavi'de meydana gelen selin yaralarının sarılması için araç ve personel desteğinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Arhavi'de meydana gelen selin yaralarının sarılması için araç ve personel desteğinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Akman'ı makamında ziyaret eden Kurdoğlu, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Verilen desteklerle selin yaralarını kısa sürede sardıklarını anlatan Kurdoğlu, "Destekte bulunan tüm kurumları ziyaret ediyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin hemen akabinde Arhavi ilçemizde başlatılan çalışmalara verdikleri araç ve personel desteğinden dolayı Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür etmek için buraya geldim. Belediyemize ve Tuşba halkına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İmkanları çerçevesinde destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Akman, selden etkilenen Arhavi halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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