Arguvan'da tarım kooperatifi kuruluyor

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmak için kolları sıvadı.

Başkan Kızıldaş bu kapsamda tarım paydaşlarının da katıldığı bir toplantı tertip etti.

Yapılan toplantıya Kızıldaş' ın yanı sıra İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, İl Tarım Müdürlüğünden Mehmet Alışık ve Cemal Albayrak, İlçe Tarım Müdürlüğünden Deniz Demirtaş ve Mehmet Özdemir, Mali Müşavir Bahattin Ülger,, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Arguvan Belediyesi'nin de kurumsal ortaklık yapacağı kooperatifle birlikte ilçede ve mahallelerinde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatifleşmeyle birlikte alınacak hibe destekleriyle birçok projeyi hayata geçirmeyi planlanıyor. Kooperatif, tıbbi ve aromatik bitkilerden, meyve bahçelerine, arıcılık ve bal üretiminden, tahıl, baklagil ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilip, satışının yapılmasını hedefliyor. Kooperatifle aynı zamanda, kırsal mahallelerde hayvancılığın devam etmesini sağlamak amacıyla düşünülen daha düşük maliyetlerle üretim yapılması hedefleniyor.

Arguvan'da çiftçilere kooperatifleşme sayesinde, ürettiklerini tüketicilere daha kolay ulaştırabilecek. Kooperatifin hedefleri arasında üretim seraları, meyve bahçeleri, organik tohum üretimi, Arguvan soğuk hava deposu ve ambalajlama - paketleme servisi, üretim tesisleri ile kooperatif satış yerleri gibi projeler de yer alıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA