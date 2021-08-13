Arguvan'da dolu ve yağmur etkili oldu
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Arguvan'da dolu ve yağmur etkili oldu

Arguvan'da dolu ve yağmur etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar suyun çekilmesini bekledi.

Yağmurla birlikte zaman zaman düşen dolu da etkili oldu. - MALATYA

Arguvan'da dolu ve yağmur etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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