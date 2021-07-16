Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği

Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldıArguvan Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen anma etkinliğine, İlçe Kaymakamı...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldı

Arguvan Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen anma etkinliğine, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, AK Parti ilçe başkanı Gazi Uşen, Kıbrıs Gazileri, daire müdürleri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı

Şehitler için dua eden Arguvan İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara tepki göstererek, "15 Temmuz, 1099 bize Haçlıların Kudusu işgal ettiği ve kendi dindaşlarını bile ayırt etmeksizin Yahudi ve Müslümanları katlettikleri bir tarihi hatırlatıyor. Yine 15 Temmuz 2016 haçlı Uşaklarının bu aziz milleti "öz yurdunda garip öz yurdunda parya" yapma planlarını bize hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği
Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arguvan'da 15 Temmuz etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:01:20. #1.15#

title