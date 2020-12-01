Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
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Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar

01.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:36
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar

Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde ibadetlerin yapıldığı gün olan arefe günü için en özgün en güzel mesajları bulmak isteyen vatandaşlar için derlediğimiz haberimizde Arife günü mesajları hadisli, arefe günü mesajları resimli gibi seçenekler vardır.

Arefe günü her yıl bayramlardan önce ibadetlerin gerçekleştirilebileceği özel ve önemli günlerden biridir. Arefe gününde yapılacak ibadetlere ek olarak sevdiklerimizin mübarek gecelerini kutlamak ve onlara hayır duası etmek de gerekir. Bu kapsamda her yıl, arefe günü mesajları, arife günü mesajları hadisli gibi başlıklar aratılmaktadır. Haberimizde bu başlıkları sizleri için derledik.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2021

Bir ?vuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birl?ştirir gönülleri kalbiniz nur, han?niz huzur dolsun. Ar?f? Gününüz Kutlu Olsun.

Tüm yür?kl?r sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız k?bul v? ar?f? gününüz müb?rek olsun.

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Arefe gününd? vefat ?d?n y?kınl?rımızın belki de en çok ziy?ret edildiği bu günlerde sizl?rin de sevenleriniz hiç ?ksik olm?sın. Gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan b?yr?ml?rı müjdeleyen bugünd? ?n güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Ar?f? gününüz kutlu olsun.

H?y?tınızd?ki tüm b?kl?yişl?rin ar?f? günü bayramı b?kl?diğiniz gibi olması dileklerimle.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünd? son ?rucunuz kabul, b?kl?yişl?riniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Bayramları müjdeleyen ar?f? günleri ne kutlu zaman diliml?ridir. Hayırlı olsun.

Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması Du?sıyl? Arefe Gününüz Mubarek Olsun.

Bugün kulların bayram s?b?hın? gün?hsız ve t?miz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübar?k olsun.

Arefe gününüzün ?n güz?l b?yr?ml?rı sizl?r? ulaştırması duasıyla. Gününüz mübar?k olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve b?yr?m edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi du?sıyl?, Ar?f? gününüz kutlu olsun.

En güzel b?yr?ml?r? hep birlikte sağlıkla v? huzurla ?riş?bilm?k duasıyla. . Ar?f? gününüz müb?rek ?lsun.

S?dece çocukl?rın d?ğil, tüm insanlığın ad?ta ç?cuk h?y?canı ile bayramı beklediği günlerin sonuncun? g?ldik. Kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere ?rişm?nizi Allah'tan niy?z ?d?riz.

Her şeye kadir ?lan Yüce Allah, bizleri, d?ğru yoldan v? s?vdikl?rimizd?n ?yırm?sın! Hayırlı ve b?r?k?tli Ramazan B?yr?ml?rı dileğiyle.

Bugünün f?yiz ve bereketi üzerinizden eksik ?lmasın. Niyetleriniz m?kbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allahtan m?ğfiretin istendiği bugünlerde h?pimizin ?ff? m?zh?r olm?sı Duasıyla. . Ar?f? gününüz kutlu ?lsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, h?r z?m?n bir önc?kind?n daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliy?ruz. Büyüklerimizin ?ll?rind?n küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sevdiklerinizle birlikt? unutulmaz bir b?yr?m yaşamanız dil?kl?riml?. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sem? kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum t?hum du? menekşeleri s?çm?nız temennisiyle h?yırlı b?yr?ml?r.

K?in?tın yaratıcısı ve ?lemlerin R?bbi yüc? Allah'a sonsuz şükürl?r ?lsun! Ramazan Bayramı b?r?k?tiyl?, b?lluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ

Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar

AREFE GÜNÜ MESAJLARI HADİSLİ AYETLİ 2021

Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar
Arefe günü mesajları 2021! Arife günü mesajları resimli! Arefe günü sözleri, hadisleri, hadisli mesajlar

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