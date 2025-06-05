Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü banyo yapmak sevap mıdır? Arefe günü banyo yapılır mı? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arefe günü banyo yapmak sevap mıdır? Arefe günü banyo yapılır mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

AREFE GÜNÜ BANYO YAPMAK SEVAP MIDIR?

Bayram namazının toplu olarak kılınacağı günün öncesinde beden temizliği yapmak, dini açıdan temizlik ve arınmayı simgeler. Dolayısıyla, Arefe günü banyo yapmak, sevap olarak değil de daha çok temizlik ve arınma amaçlı bir uygulama olarak görülebilir.