Aref Ghafouri Hakkında Bomba Etkisi Yaratacak İddia: Yalan Söylüyor

İllüzyonist Aref'i Antalya'da gösteri sırasında kobra yılanı ısırdı. "Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek" haberleriyle gündeme gelen Aref Ghafouri hakkında bir iddia ortaya atıldı. Epikriz raporuna göre; Aref'in olayı büyüttüğü ve 'arı sokması' kadar risk altında olduğu belirtildi.

"ÖLDÜRME RİSKİ OLAN YILANLA GÖSTERİ YAĞACAĞINA İNANAN OLMUŞ MUYDU?"

Köşe yazarı Ersoy Dede, Aref Ghafouri'nin herkesi kandırdığını iddia etti. Aref'in sağlık durumuna ilişkin raporu paylaşan Dede, 'ısırdığında öldürme riski olan bir yılanla gösteri yapabileceğine inanan olmuş muydu?' diye sordu.

Ersoy Dede'nin, "Aref'i Sokan Kobra Yılanı Zehirli Değil miydi Yoksa?" başlıklı yazısı şöyle:

Senelerdir adını duymadığımız bir genç vardı. Aref isimli bir illüzyonist. Acun'un yarışma programlarından ünlenmiş garip davranışları olan biri. Seneler sonra karşımıza 'Kobra yılanı soktu' haberiyle çıktı.

Dendi ki, iki saat içinde Mısır'a gidip o panzehiri alamazsa ölecek. Ve de Mısır vize vermiyor. Yani gencecik adam gözlerimizin önünde ölüp gidecek. Derken Sağlık Bakanlığı ambulans uçakla genç şovmeni Mısır'a yolladı.

O havadayken, Aref'in epikriz raporu yansıdı basına. "... nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup..." Türkçesi; sinirsel sistemi etkileyen bir durum yoktur. Duyu motorlarda zayıflık yoktur. Isırık olan bölge tedavi altına alınmıştır. Yani 'arı sokması' kadar risk altında Aref.

Anlayacağınız bu genç illüzyonist işi büyütmüş ve bir sahne dolusu adamı değil, aralarında devletin de olduğu bir ülke dolusu insanı kandırmış durumda bu defa.

Ayrıca sahiden de, ısırdığında öldürme riski olan bir yılanla gösteri yapabileceğine inanan olmuş muydu?