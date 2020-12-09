Arecıbo Gözlemevi'nin 900 Tonluk Teleskobu Böyle Paramparça Oldu

Arecibo Gözlemevi'nin 305 metre çapa sahip teleskobu nasıl devrildi?

1963'ten bu yana ayakta duran 900 tonluk platform yapısal bozukluk nedeniyle yerle bir oldu.

Porto Riko'da bulunan gözlemevinde 1 Aralık'ta şok yaşandı. Yıkılan yapı elbette çevreye zarar verdi ancak çalışanlar yaralanmadan kurtuldular.

Kasım ayında bir çelik halatın bozulması sonucu çevresinde güvenlik önlemi alınması sayesinde büyük bir felaketten kurtuldular. Halatların her bir örgüsü 160 tel kablodan oluşuyor.

Mühendisler harıl harıl hem bölgede zarar tesbiti ile uğraşıyorlar hem de ortaya çıkan hasarı temizlemeye çalışıyorlar.

ZİYARETÇİ MERKEZİ KILPAYI KURTULDU

Kopan çelik halatlar eğitim merkezine de zarar verdi ancak kontrol odası ve ziyaretçi merkezi bu felaketten kılpayı kurtuldu.

Bu haberin en kötü yanı da bu ikonik yapının artık tarihe geçmesi. Tamiri mümkün olmadığından gökbilimciler yasta.

NSF drone çekimlerini yayınladı.

1993 Nobel Fizik ödülünü alan Russell A. Hulse and Joseph H. Taylor Jr. titreşen yıldızları burada keşfetmişlerdi.

Kaynak: Space Mag Türkiye