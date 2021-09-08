Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
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Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı

Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, CHP'nin anketlerde oylarını yükseltmesini sağlayan iki konuyu açıkladı. Karan, 128 milyar dolar tartışmaları ve "Hudut namustur" afişlerinden sonra CHP'nin oylarında yükselme yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin siyaset gündeminde en çok merak edilen konulardan biri de partilerin oy oranları. Hangi siyasi partinin oyunu ne derece yükselttiğini merak eden vatandaşlar, anketçilerin açıklamalarını da ilgiyle takip ediyor.

İKİ TARTIŞMADA OYLARI YÜKSELDİ

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, Halk TV'de yayınlanan Haber Masası programına konuk oldu. Karan anketlerde CHP oylarının yükseldiği iki konuyu açıkladı.

"CİDDİ KAMUOYU OLUŞTURDULAR"

Murat Karan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Son 1 yıl içerisinde CHP ile ilgili iki konuda bir pik noktası yakaladık. Bu iki pik noktada birincisi 128 milyar dolar nerede? pankartlarını tüm teşkilatlarda ve Türkiye'de asmaya gayret ettiler ve çok ciddi kamuoyu oluşturdular. Ülkenin ekonomi meselesiydi.

"HUDUT NAMUSTUR PANKARTLARI DA CHP'NİN OYUNU YÜKSELTTİ"

İkincisi ise "hudut namustur" pankartı üzerinden özellikle Afgan mültecilerle ilgili ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün göçmenleri ülkelerine geri göndereceğim çıkışında ciddi bir pik noktası yakaladılar. İki pankart, iki ayrı zamanda, ve bu iki ayrı zamanda da CHP'deki bu keskin yükselişi gördük."

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı - Haberler
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