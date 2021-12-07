Area Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 3 puan fark attı

Area Araştırma Kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 1512 kişinin kaldığı araştırmaya göre; Ak Parti ile Mhp'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,1, Chp ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 42,2 oy alıyor.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA DİKKAT ÇEKEN ORAN

Ankette katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Verilen yanıtlara göre partilerin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 30

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 14

Hdp : Yüzde 10

MHP: Yüzde 9,1

DEVA: Yüzde 4,4

DİĞER: Yüzde 4,4

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