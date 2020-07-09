Ardı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ardı sıra mı, ardısıra mı? Ardı sıra ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ardı sıra". Peki, ardısıra nasıl yazılır? TDK'ya göre ardı sıra mı, ardısıra mı yazılır?

Ardı sıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ardı sıra TDK'ya göre nasıl yazılır? Ardısıra nasıl yazılır? Ardısıra mı, ardısıra mı? TDK'ya göre ardı sıra kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ARDI SIRA NASIL YAZILIR? Ardısıra: Yanlış Ardı sıra: Doğru ARDI SIRA İLE ÖRNEK CÜMLELER ardı sıra zarf Ardınca: "Biz de uğultularla denizin ardı sıra/ Başka bir deniz gibi dağdan aktık bayıra" - Faruk Nafiz Çamlıbel