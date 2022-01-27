Ardahan Valisi Öner'e Dünya Gümrük Günü ziyareti - Haberler
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Ardahan Valisi Öner'e Dünya Gümrük Günü ziyareti

AA, Günay Nuh - Güncel
Ardahan Valisi Öner'e Dünya Gümrük Günü ziyareti

Ardahan'da gümrük yetkilileri, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da gümrük yetkilileri, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Vali Öner, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Delikanlı, Posof Türkgözü Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Hüseyin Kağnıcıgil ile gümrük çalışanlarını makamında kabul etti.

Öner, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya ticaretinin yüzde 98'inden fazlasını yöneten 180 ülkenin üyesi bulunduğu ve ülkemizin de kurucuları arasında olduğu Dünya Gümrük Örgütü ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden yola çıkarak 26 Ocak gününü Dünya Gümrük Günü ilan edilmiştir." dedi.

Ziyarette, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Delikanlı, Vali Öner'e gümrük yeleğini hediye etti.

Dünya Gümrük Günü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Posof Sınır Kapısı, Dünya Gümrük Günü, Ardahan, Ocak, Güncel, Haber

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