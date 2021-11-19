Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

ARDAHAN'da Covid-19 denetimlerine katılan Vali Hüseyin Öner, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın" dedi.

ARDAHAN'da Covid-19 denetimlerine katılan Vali Hüseyin Öner, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın" dedi.

Vali Hüseyin Öner; Vali Yardımcısı Haluk Koç, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri ile Covid-19 denetimine çıktı. Kongre Caddesi ile halk pazarında esnafa ve müşterilere maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Öner, tedbirlerin ihmal edilmemesi, aşı konusunda duyarlı olunması ve 2 doz aşı yaptıranların muhakkak hatırlatma dozunu olmaları gerektiğini söyledi. Denetimlerde aşı olmayanları da ikna etmeye çalışan Vali Öner, "Vatandaş ve esnafımıza kurallar konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Kural hususunda gösterilen özeni görmek için buradayız. Genel manada vatandaşımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum çünkü hastalığı unuttuğumuz anda hepimizin malumu artış oluyor ve işimiz zorlaşıyor. Bu nedenle tedbirleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın" dedi.


Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

 Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title