ARDAHAN Serçeleri, çekirdekle besliyor Serçeleri, çekirdekle besliyorARDAHAN'IN Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, onlarca serçeyi elleriyle kırdığı çekirdekle besliyor.

Serçeleri, çekirdekle besliyor

ARDAHAN'IN Damal ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, onlarca serçeyi elleriyle kırdığı çekirdekle besliyor.

Damal'da yaşayan İrfan Aydın, bahçesinde oturarak serçelerin gelmesini bekliyor. Aydın, çevresini saran serçeler için aldığı ayçekirdeklerini tek tek kırarak onlara yediriyor. Kuşlarla arkadaş gibi olan İrfan Aydın'ın serçeleri beslemesi ise görenlerin yüreklerini ısıtıyor. Yaz kış sürekli kuşları beslediğini söyleyen İrfan Aydın, "Onlara sevgiyle yaklaşıyorum, onlarda beni seviyor. Benden korkmuyorlar. Gelip elime, omuzuma, kafama konuyorlar. O kadar alıştılar ki benim kırdığım çekirdeklerle besleniyorlar. Her gün bahçemdeki ağaçlara konarak benim yolumu gözlüyorlar. Ben de marketten aldığım çekirdekleri kırarak onlara ikram ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA