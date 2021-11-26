ARDAHAN (İHA) - Ardahan Posof Vadisi beyaz örtüsüne kavuştu

ARDAHAN - Ortalama rakımı bin 500 metre olan Ardahan Posof vadisi de artık beyaz örtüsüne kavuştu.

İklimlerin değişikliğinden etkilenen Ardahan'ın Posof ilçesi asırlardır yaşadığı iklimden uzaklaştı. Geçen yıl kış aylarında yağması gereken Kar, yaz aylarında yağmaya başladı ve kalmadan hemen eriyerek Bahar ayında kuraklıktan kuruyan arazileri yeşillendirdi.

Dağlarda kalabilecek şekilde ise Eylül ayının sonunda yağdı. Kasım'ın sonuna kadar sadece yükseklere yağdığı için Posof vadisi yeşilliğini korudu ve hayvanlar da otlamalarına devam etti. Şimdi ise akşamdan başlayan kar yağışı hala devam ediyor ve her taraf beyaza büründü. Karayolları ve Özel idare ekiplerini çalışmalarıyla yollar kapanmadı. Taşımalı eğitim olduğu için kar temizlemeleri gece den başladığı için köy yolları da kapanmadı.