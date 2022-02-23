Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına konser verildi
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.
Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konserde, Erdal Erzincan sevenleriyle bir araya geldi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen Erzincan hayranları, bağlama ve müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi, keyifli anlar yaşadı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de konserin sonuna doğru Erzincan'a eşlik etti.
Demir'in seslendirdiği "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsü de konsere katılanlardan yoğun ilgi gördü.
AA / Günay Nuh - Güncel