Etkili olan dolu yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü

05.09.2019 16:57

Ardahan'da, etkili olan dolu kentin büyük bölümünü beyaz örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerde de kar görüntüsü oluşturdu.

TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bölümünü beyaza bürüdü. Sokaktakilerin hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğündeki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazilere de zarar verdi. Kent sakinlerinin bir çoğu Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.

Kaynak: DHA