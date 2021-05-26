Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek
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Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır sivillere kapalı olan Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'nın açılacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır sivillere kapalı olan Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'nın açılacağı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın Gürcistan hükümetince alındığını belirterek, sınır kapılarındaki hareketlilik için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır İlçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın 1 Haziran'dan itibaren sivillere açılmasının bölgede olumlu karşılandığını belirtti.

Başkan Demirci, "Her iki ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyenlerden negatif PCR testi ile Kovid-19 aşısı raporu istenecek. Ayrıca giriş yapanlar bulundukları ülkede 3. gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptıracak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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Ardahan'dan Gürcistan'a açılan sınır kapılarında 1 Haziran'dan itibaren siviller giriş çıkış yapabilecek - Haberler
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