Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı - Haberler
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Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Türkiye ve Gürcistan arasında yer alan Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğukların etkisiyle tamamen dondu.

ARDAHAN (AA) - Türkiye ve Gürcistan arasında yer alan Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğukların etkisiyle tamamen dondu.

İl merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Aktaş Gölü'nün yüzeyindeki buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yaz mevsiminde pelikanlar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, şimdilerde buz üzerinde gezinti yapmak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.

Kar ve tipinin de etkili olduğu bölgeye gelenler, buzla kaplı göl üzerine çıkıp yürüyüş yaptı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Türkiye, Ardahan, Güncel, Haber

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