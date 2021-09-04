Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ardahan'da bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle Ardahan'dan Artvin'e ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Sürücülerden Yusuf Özer, sis nedeniyle Bülbülan Yayla mevkiinde bir süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Yoğun sis nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Biz de burada bekleyerek sisin kırılmasını sabırla bekliyoruz" dedi.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - ARDAHAN

Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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