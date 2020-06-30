Ardahan'da yakalanan bir metreyi aşkın yayın balıkları ilgi gördü Ardahan'da balıkçılar tarafından yakalanan bir metreden uzun çok sayıda yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.

Ardahan'da balıkçılar tarafından yakalanan bir metreden uzun çok sayıda yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.

Kentte ailesiyle balıkçılık yapan 22 yaşındaki Erdoğan Bulut, Kura Nehri'nin Sarme mevkisinde her biri 1 metreden uzun 15 yayın balığı yakaladı.

Bulut'un at arabasıyla kent merkezine getirip satışa sunduğu onlarca kilo ağırlığındaki balıklar çevredekilerin ilgisini çekti.

Erdoğan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ile balıkçılık yaptığını söyledi.

Kura Nehri'nde çok sayıda yayın balığının olduğunu dile getiren Bulut, "Bereketli bir av oldu. Bu kez 15 yayın balığı yakaladım. Bunların çoğunu sattım. Şu an elimde 30 kilogram ağırlığında bir buçuk metre uzunlukta balık mevcut. Kilosunu 20 liradan satıyorum. Satın alanlar oluyor ama en çok balıkların büyüklüğü dikkati çekiyor." dedi.

Bazı vatandaşlar da balıkların fotoğrafını çekti.

Kaynak: AA